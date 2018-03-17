Лижник Вовчинський приніс Україні двадцяту медаль Паралімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У Південній Кореї продовжився розіграш чергових медалей в лижних гонках одна з яких дісталася представнику України, передає кореспондент УНН.
Першу нагороду на головних зимових змаганнях чотириріччя серед паралімпійців завоював наш Григорій Вовчинський, який має срібну нагороду у класичній лижній гонці серед чоловіків з ураженням опорно-рухового апарату (10 км). 29-річному уродженцю черкаської області не вистачило до “золота” лише 8,7 секунди, яке одержав японець Нітта. Місце на п’єдесталі пошани замкнув канадець Марк Арендз +20,3 с.
Примітно, що володар трьох медалей Паралімпіади-2018 українець Ігор Рептюх був близьким до подіуму і став 4-м +31,1 с. Наші Сергій Романюк та Віталій Ситник фінішували 12-м і 13-м відповідно.
Додамо також, в скарбничці збірної України стало 20 медалей — 6 “золотих”, 7 “срібних” та 7 “брозових”.