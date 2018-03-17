Лыжник Вовчинский принес Украине двадцатую медаль Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Южной Корее продолжился розыгрыш очередных медалей в лыжных гонках одна из которых досталась представителю Украины, передает корреспондент УНН.
Первую награду на главных зимних соревнованиях четырехлетия среди паралимпийцев завоевал наш Григорий Вовчинский, который имеет серебряную награду в классической лыжной гонке среди мужчин с поражением опорно-двигательного аппарата (10 км). 29-летнему уроженцу черкасской области не хватило до “золота” только 8,7 секунды, которое получил японец Нитта. Место на пьедестале почета замкнул канадец Марк Арендзе +20,3 с.
Примечательно, что обладатель трех медалей Паралимпиады-2018 украинец Игорь Рептюх был близок к подиуму и стал 4-м +31,1 с. Наши Сергей Романюк и Виталий Сытник финишировали 12-м и 13-м соответственно.
Добавим также, в копилке сборной Украины стало 20 медалей — 6 “золотых”, 7 “серебряных” и 7 “брозових”.