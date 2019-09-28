"Ліверпуль" продовжив переможну серію в Прем'єр-лізі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Новачок Англійської Прем'єр-ліги "Шеффілд Юнайтед" в рамках 7 туру чемпіонату приймав "Ліверпуль", повідомляє кореспондент УНН.
Перевагу у володінні м’ячем мерсисайдці втілили тільки на 70 хвилині. Саме тоді м’яч відскочив на межу штрафної до Дж.
Вейналдум і нідерландський півзахисник завдав пострілу низом. Ігровий снаряд пролетів між ніг голкіперу — 1:0.
Відзначимо, що “Ліверпуль” не втратив жодного балу в чемпіонаті — 21 пункт із 21 можливого. “Шеффілд” має 8 пунктів.
Додамо, що в наступному турі “Ліверпуль” прийматиме “Лестер”.