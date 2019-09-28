"Ливерпуль" продлил победную серию в Премьер-лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Новичок Английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" в рамках 7 тура чемпионата принимал "Ливерпуль", сообщает корреспондент.
Преимущество во владении мячом мерсисайдцы воплотили только на 70 минуте. Именно тогда мяч отскочил на грань штрафной к Дж.
Вейналдум и нидерландский полузащитник нанес выстрела низом. Игровой снаряд пролетел между ног голкиперу — 1:0.
Отметим, что “Ливерпуль” не потерял ни одного балла в чемпионате — 21 пункт из 21 возможного. “Шеффилд” имеет 8 пунктов.
Добавим, что в следующем туре “Ливерпуль” примет “Лестер”.