"Ліверпуль" оформив найдорожчий в історії трансфер серед воротарів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Фіналіст крайнього сезону Ліги чемпіонів англійський “Ліверпуль” оголосив про придбання голкіпера національної збірної Бразилії Аліссона, повідомляє УНН з посиланням на сайт “мерсисайдців”.
Контракт із бразильцем був заключний на довготривалій основі. Про точну кількість років не повідомляється.
За даними ЗМІ, трансфер Аліссона буде коштувати “Ліверпулю” 62,5 млн. євро, які отримає римська “Рома”.
Попередній рекорд в історії трансферів серед числа воротарів належав Джанлуїджі Буффону, який перейшов влітку 2001-го з “Парми” в “Ювентус” за 52,8 млн. євро.
Зауважимо, що через дві грубі помилки воротаря “Ліверпуля” Каріуса, клуб зазнав поразки у київському фіналі ЛЧ проти “Реалу”.
Додамо, що у першому турі АПЛ Аліссон може дебютувати поєдинком проти клубу українця Андрія Ярмоленка — “Вест Хему”.