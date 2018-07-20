"Ливерпуль" оформил самый дорогой в истории трансфер среди вратарей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Финалист последней сезона Лиги чемпионов английский “Ливерпуль” объявил о приобретении голкипера национальной сборной Бразилии Алиссона, сообщает УН Н со ссылкой на сайт “мерсисайдцев”.
Контракт с бразильцем был заключен на долгосрочной основе. О точном количестве лет не сообщается.
По данным СМИ, трансфер Алиссона будет стоить “Ливерпулю” 62,5 млн. евро, которые получит римская “Рома”.
Предыдущий рекорд в истории трансферов среди числа вратарей принадлежал Джанлуиджи Буффону, который перешел летом 2001 года из “Пармы” в “Ювентус” за 52,8 млн. евро.
Заметим, что из-за двуг грубых ошибок вратаря “Ливерпуля” Кариуса, клуб потерпел поражение в киевском финале ЛЧ против “Реала”.
Добавим, что в первом туре АПЛ Алиссон может дебютировать поединком против клуба украинца Андрея Ярмоленко — “Вест Хэма”.