"Ливерпуль" оформил самый дорогой в истории трансфер среди вратарей

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39718 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102448 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124446 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131971 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169127 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153343 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141082 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181324 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

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"Ливерпуль" оформил самый дорогой в истории трансфер среди вратарей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Финалист последней сезона Лиги чемпионов английский “Ливерпуль” объявил о приобретении голкипера национальной сборной Бразилии Алиссона, сообщает УН Н со ссылкой на сайт “мерсисайдцев”.

Контракт с бразильцем был заключен на долгосрочной основе. О точном количестве лет не сообщается.

По данным СМИ, трансфер Алиссона будет стоить “Ливерпулю” 62,5 млн. евро, которые получит римская “Рома”.

Предыдущий рекорд в истории трансферов среди числа вратарей принадлежал Джанлуиджи Буффону, который перешел летом 2001 года из “Пармы” в “Ювентус” за 52,8 млн. евро.

Заметим, что из-за двуг грубых ошибок вратаря “Ливерпуля” Кариуса, клуб потерпел поражение в киевском финале ЛЧ против “Реала”.

Добавим, что в первом туре АПЛ Алиссон может дебютировать поединком против клуба украинца Андрея Ярмоленко — “Вест Хэма”.

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