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“Ліверпуль” обіграв “Аякс” та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

“Ліверпуль” обіграв “Аякс” та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 21561 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Англійський “Ліверпуль” з мінімальним рахунком переграв нідерландський “Аякс” у зустрічі Ліги чемпіонів на “Енфілді”, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Кертіс Джонс скористався помилкою Андре Онана на виході з воріт і замкнув передачу на дальній штанзі. Амстердамці створили ряд гольових моментів, але не змогли пробити дебютанта Ліги чемпіонів — мерсисайдського стража воріт Ківіна Келлехера — 1:0.

“Це був дуже важкий матч. Але ми знали, що саме таким він і буде. Вважаю, що хлопці зіграли чудово, вони викладалися протягом усіх 90 хвилин і заслужили перемогу”, — відзначив капітан “Ліверпуля” Джордан Хендерсон.

Зауважимо, що завдяки цій перемозі команда Юргена Клоппа достроково вийшла в плей-офф — 12 очок, що на 4 більше від “Аталанти” і на 5 більше, ніж у доробку “Аяксу”.

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