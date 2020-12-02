"Ливерпуль" обыграл "Аякс" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Английский “Ливерпуль” с минимальным счетом переиграл нидерландский “Аякс” во встрече Лиги чемпионов на “Энфилде”, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Кертис Джонс воспользовался ошибкой Андре Онана на выходе из ворот и замкнул передачу на дальней штанге. Амстердамцы создали ряд голевых моментов, но не смогли пробить дебютанта Лиги чемпионов — мерсисайдского стража ворот Кивина Келлехера — 1:0.
“Это был очень тяжелый матч. Но мы знали, что именно таким он и будет. Считаю, что ребята сыграли замечательно, они выкладывались на протяжении всех 90 минут и заслужили победу”, — отметил капитан “Ливерпуля” Джордан Хендерсон.
Заметим, что благодаря этой победе команда Юргена Клоппа досрочно вышла в плей-офф — 12 очков, что на 4 больше “Аталанты” и на 5 больше, чем в активе “Аякса”.