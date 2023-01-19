Ліванський фунт упав до нового мінімуму через провал президентських виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Валюта Лівану досягла рекордно низького рівня по відношенню до долара на чорному ринку в четвер. Політики в 11-й раз не змогли обрати нового президента. Про це УНН пише посилаючись на Arab News.
З того часу, як наприкінці 2019 року в Лівані вибухнула безпрецедентна фінансова криза, валюта втратила понад 95 відсотків своєї вартості, і більша частина населення поринула у злидні.
Крайній безвихідь залишив країну значною мірою без лідера перед політичними та економічними потрясіннями, з вакантною президентською посадою, головою центрального банку, що знаходиться під європейським розслідуванням, і урядом, наділеним лише тимчасовими повноваженнями.
Деталі
У четвер на чорному ринку ліванський фунт впав нижче за психологічно важливий поріг у 50 000 за долар США, заявили дилери.
Основний офіційний обмінний курс, як і раніше, прив'язаний до фунта на рівні 1507 за долар.
Парламент зібрався в четвер для 11-ї пропозиції щодо обрання нового президента, але знову не зміг виробити єдиного кандидата на тлі сварок між прихильниками та противниками могутнього шиїтського бойового угрупування та політичного руху "Хізбалла".
Два незалежні депутати, обрані минулого року на тлі протестів 2019 року проти фракційної еліти, яка домінувала в політиці Лівану після громадянської війни 1975–1991 років, оголосили, що починають сидячий страйк у парламенті.
Додамо
Нове дослідження, опубліковане Всесвітньою продовольчою програмою ООН цього тижня, показало, що 1,29 мільйона громадян Лівану та 700 000 біженців через конфлікт у сусідній Сирії відчували нестачу продовольства за останні чотири місяці 2022 року.
Це величезне падіння для країни, яка колись мала прізвиськом "Швейцарія Близького Сходу" за свою роль регіонального фінансового центру.