Ливанский фунт упал до нового минимума из-за провала президентских выборов

С тех пор, как в конце 2019 года в Ливане разразился беспрецедентный финансовый кризис, валюта потеряла более 95 процентов своей стоимости, и большая часть населения погрузилась в нищету.

Крайний тупик оставил страну в значительной степени без лидера перед политическими и экономическими потрясениями, с вакантной президентской должностью, главой центрального банка, находящимся под европейским расследованием, и правительством, наделенным лишь временными полномочиями.

Детали

В четверг на черном рынке ливанский фунт упал ниже психологически важного порога в 50 000 за доллар США, заявили дилеры.

Основной официальный обменный курс по-прежнему привязан к фунту на уровне 1507 за доллар.

Парламент собрался в четверг для 11-го предложения по избранию нового президента, но снова не смог выработать единого кандидата на фоне ссор между сторонниками и противниками могущественной шиитской боевой группировки и политического движения "Хизбалла".

Два независимых депутата, избранные в прошлом году на фоне протестов 2019 года против фракционной элиты, которая доминировала в политике Ливана после гражданской войны 1975–1991 годов, объявили, что начинают сидячую забастовку в парламенте.

Добавим

Новое исследование, опубликованное Всемирной продовольственной программой ООН на этой неделе, показало, что 1,29 миллиона граждан Ливана и 700 000 беженцев из-за конфликта в соседней Сирии испытывали нехватку продовольствия за последние четыре месяца 2022 года.

Это огромное падение для страны, которая когда-то пользовалась прозвищем "Швейцария Ближнего Востока" за свою роль регионального финансового центра.