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Литва заявила, що надаватиме Україні летальну зброю у разі потреби

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку. Про це заявив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".

“Щодо летального озброєння, ми вже надавали його Україні кілька років тому, і наша позиція щодо цього незмінна: ми маємо намір далі надавати цей вид озброєння і в майбутньому. Звичайно, в залежності від наших можливостей”, — заявив Каробліс у штаб-квартирі НАТО, де тривають зустрічі міністрів оборонних відомств 29 країн.

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“Насамперед, серед наших пріоритетів — надання тренувальної підтримки і допомога в реформі української системи оборони. Литва входить до дорадчої групи, куди входять п’ять держав: США, Велика Британія, Канада, Литва й Польща. Ми надаємо інструкторів і навчальну допомогу українським сухопутним військам, силам спеціального призначення та військовій поліції. Крім цього, ми також допомагаємо у лікуванні та реабілітації поранених військових”, — пояснив Р.Каробліс.

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