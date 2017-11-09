Литва заявила, что будет предоставлять Украине летальное оружие в случае необходимости

"О летальном вооружение, мы уже предоставляли его Украине несколько лет назад, и наша позиция по этому неизменна: мы намерены дальше предоставлять этот вид вооружения и в будущем. Конечно, в зависимости от наших возможностей =", - заявил Кароблис в штаб-квартире НАТО, где проходили встречи министров оборонных ведомств 29 стран.

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"Прежде всего, среди наших приоритетов - предоставление тренировочной поддержки и помощь в реформе украинской системы обороны. Литва входит в совещательную группы, куда входят пять государств: США, Великобритания, Канада, Литва и Польша. Мы предоставляем инструкторов и учебную помощь украинским сухопутным войскам, силам специального назначения и военной полиции. Кроме этого, мы также помогаем в лечении и реабилитации раненых военных", - пояснил Р.Кароблис.