Литва заборонила в'їзд патріарху кирилу на п'ять років

Деталі

Священнослужителя внесли до списку небажаних 23 червня, однак досі публічно про це не оголошували. Рішення було прийнято після врахування пропозиції Міністерства закордонних справ.

За даними МВС країни, патріарха кирила включено до списку через те, що він свідомо заперечує територіальну цілісність і суверенітет України, виправдовує та підтримує агресивні дії росії, які грубо порушують норми та принципи міжнародного права.

Цитата

«патріарх кирило, близький соратник володимира путіна, є одним із найактивніших прихильників війни проти України, який неодноразово публічно позитивно висловлювався про триваючу російську агресію. В російських пропагандистських ЗМІ відкрито називає народ України «учасниками нацистського режиму», який має бути депортований або знищений. 27 лютого 2022 року патріарх кирило благословив російських воїнів, які беруть участь у війні проти України, і дав канонічне виправдання війні, яку розв’язала росія», - йдеться у повідомленні відомства.

Доповнення

Канада ввела санкції проти глави російської православної церкви патріарха кирила.

Верховна Рада проголосувала за введення на 10 років санкцій проти очільника російської православної церкви патріарха кирила та інших діячів рпц.