Литва запретила въезд патриарху кириллу на пять лет

Детали

Священнослужителя внесли в список нежелательных 23 июня, однако до сих пор публично об этом не объявляли. Решение было принято после учета предложения Министерства иностранных дел.

По данным МИД страны, патриарх кирилл включен в список из-за того, что он сознательно отрицает территориальную целостность и суверенитет Украины, оправдывает и поддерживает агрессивные действия россии, грубо нарушающие нормы и принципы международного права.

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«патриарх кирилл, близкий соратник владимира путина, является одним из самых активных сторонников войны против Украины, который неоднократно публично положительно высказывался о продолжающейся российской агрессии. В российских пропагандистских СМИ открыто называет народ Украины «участниками нацистского режима», который должен быть депортирован или уничтожен. 27 февраля 2022 года патриарх кирилл благословил российских воинов, участвующих в войне против Украины, и дал каноническое оправдание войне, которую развязала россия», - говорится в сообщении ведомства.

Дополнение

Канада ввела санкции против главы российской православной церкви патриарха Кирилла.

Верховная Рада проголосовала за введение на 10 лет санкций против главы русской православной церкви патриарха Кирилла и других деятелей рпц.