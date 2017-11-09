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Литва встала на захист України перед Угорщиною

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Група парламентарів сейму Литви звернулася до угорських парламентарів з проханням не блокувати рішення, які дозволили б Україні зблизитися з Євросоюзом. Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.

"Ми неприємно здивовані й навіть шоковані ультимативними заявами уряду з погрозами заблокувати зближення України з ЄС чи НАТО, якщо Україна не змінить за побажанням Угорщини свій новий закон про освіту, в якому обумовлена і специфіка освіти осіб, які належать до національних меншин", - йдеться в зверненні.

Ініційоване екс-прем'єром країни Андрюсом Кубілюсом звернення підписали 37 членів сейму.

"Ми розуміємо, що питання освіти національних меншин, їх інтеграції в життя держави завжди особливо болючі і повинні вирішуватися шляхом конструктивного діалогу. Ми бачимо зусилля України саме так вирішувати ці важливі проблеми", - йдеться в зверненні.

У ньому сказано, що увага сусідніх з Україною країн до українського закону про освіту не дивує, однак дивують "висунуті владою Угорщини ультиматуми Україні з погрозами країні геополітичними наслідками, з погрозами тим, що Угорщина буде блокувати зусилля України щодо інтеграції в ЄС".

"Такі ультиматуми категорично неприйнятні, абсолютно не європейські і тим більше незрозумілі, коли це виходить від однієї з держав Центральної Європи. Ми всі добре знаємо, наскільки для нас, держав Центральної Європи і Балтії, геополітично була важлива наша власна інтеграція в ЄС", - йдеться в зверненні.

У ньому також порушуються питання, "чи дійсно Угорщина готова домагатися в Україні таких цілей, які збігаються з цілями (російського президента Володимира - ред.) Путіна".

Раніше Будапешт заявив, що буде блокувати всі рішення ЄС, пов'язані з подальшою інтеграцією ЄС та Києва через прийнятий в Україні закон про освіту.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон "Про освіту". 25 вересня Президент України Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

При цьому деякі країни, серед яких Угорщина, розкритикували мовну норму українського закону про освіту, якою передбачається викладання державною мовою з п'ятого класу у школах.

Українські Національні Новини

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