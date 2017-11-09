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Литва встала на защиту Украины перед Венгрией

Литва встала на защиту Украины перед Венгрией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Группа парламентариев сейма Литвы обратилась к венгерским парламентариям с просьбой не блокировать решения, которые позволили бы Украине сблизиться с Евросоюзом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.

"Мы неприятно удивлены и даже шокированы ультимативными заявлениями правительства с угрозами заблокировать сближение Украины с ЕС или НАТО, если Украина не изменит по желанию Венгрии свой новый закон об образовании, в котором обусловлена ​​и специфика образования лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам", - говорится в обращении.

Инициированное экс-премьером страны Андрюсом Кубилюсом обращение подписали 37 членов сейма.

"Мы понимаем, что вопросы образования национальных меньшинств, их интеграции в жизнь государства всегда особенно болезненны и должны решаться путем конструктивного диалога. Мы видим усилия Украины именно так решать эти важные проблемы", - говорится в обращении.

В нем сказано, что внимание соседних с Украиной стран к украинскому закону об образовании не удивляет, однако удивляют "выдвинуты властями Венгрии ультиматумы Украине с угрозами стране геополитическими последствиями, с угрозами тем, что Венгрия будет блокировать усилия Украины по интеграции в ЕС".

"Такие ультиматумы категорически неприемлемы, совершенно не европейские и тем более непонятны, когда это исходит от одного из государств Центральной Европы. Мы все хорошо знаем, насколько для нас, государств Центральной Европы и Балтии, геополитически была важна наша собственная интеграция в ЕС", - говорится в обращении.

В нем также затрагиваются вопросы, "действительно ли Венгрия готова добиваться в Украине таких целей, которые совпадают с целями (российского президента Владимира - ред.) Путина".

Ранее Будапешт заявил, что будет блокировать все решения ЕС, связанные с дальнейшей интеграцией ЕС и Киева из-за принятого в Украине закона об образовании.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла новый закон "Об образовании". 25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, он вступил в силу.

При этом некоторые страны, среди которых Венгрия, раскритиковали языковую норму украинского закона об образовании, которым предусматривается преподавание на государственном языке с пятого класса в школах.

Украинские Национальные Новости

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