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Литва проводить військові навчання спільно з одинадцятьма країнами НАТО

Литва проводить військові навчання спільно з одинадцятьма країнами НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Протягом двох тижнів на території Литовської Республіки проходитимуть міжнародні військові навчання "Залізний вовк 2023-1". До тренувань приєдналися ще одинадцять країн НАТО, повідомили у прес-службі Збройних сил Литви, інформує УНН.

Деталі

Візьмуть участь у двотижневому тренінгу близько 3500 солдатів і 600 одиниць військової техніки з Литви, Бельгії, Чехії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Канади, Хорватії, Польщі, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії та Німеччини. Щорічно навчання організовує піхотна бригада литовської армії «Іль Вольф», вони мають на меті оцінити боєготовність підрозділів цієї бригади та синхронізувати стандартні оперативні процедури.

Цитата

«Протягом року навчань бойова група передових сил НАТО, дислокована в Литві, і піхотний батальйон литовської армії «Вайдотас» навчатимуться правильному веденню наступальних і оборонних операцій методом «сила проти сили». Литовська армія повідомляє, що частина навчань також проходитиме в цивільних районах – солдатів і військову техніку під час навчань зможуть побачити жителі Укмергського, Йонавського, Кайшядорюського та Кедайняйського районів, але основні дії навчань проходитимуть на полігоні Gaižunai литовської армії, дислокованої в Йонавському районі, імітовані боєприпаси та вибухові речовини також будуть використовуватися лише на полігоні», – зазначили у Міністерстві оборони краъни.

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