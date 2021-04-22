Литва, Латвія та Естонія заявили про скоординовану інформаційну атаку: все натякає на зв'язок з РФ

Цитата:

"Протягом останніх кількох тижнів інформаційним атакам піддавалися естонські, литовські і латвійські політики", - йдеться в заяві.

деталі

Як відзначили в заяві дипвідомства, атаки були спрямовані на поширення неправдивої інформації, дискредитацію російської опозиції і підрив її підтримки з боку прибалтійських політиків.

"Міністерства закордонних справ країн Балтії відзначають зростання інформаційних і кібератак, спрямованих проти європейських країн з метою підірвати їх підтримку демократичних процесів в Білорусі і Росії та їх зусилля з деескалації на кордонах України", - йдеться в заяві.

Що було раніше

Минулого тижня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви зробили візит до України.



За підсумками візиту глави МЗС Балтії зробили спільну заяву з українським колегою Дмитром Кулебою, в якій закликали РФ припинити свої провокації і продемонструвати прозорість відповідно до механізму зниження ризиків згідно Віденським документом і з дотриманням принципів і зобов'язань ОБСЄ.

Додамо

Сьогодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу прийняв рішення завершити "перевірочні заходи" в Південному і Західному військових округах, оскільки всі поставлені цілі досягнуті.



Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України - на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною, що створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України та АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме - в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

У Міноборони РФ пояснювали пересування військ навчаннями і підкреслювали, що воно нікому не загрожує. При цьому, за оцінками США, концентрація військ на кордоні стала максимальною з 2014 року.

Раніше представник Кремля вже неодноразово говорив, що російська армія "пересувається по території країни для забезпечення надійної безпеки РФ". Він також звертав увагу на те, що вздовж рубежів Росії йде нібито "підвищена активність збройних сил інших країн".



