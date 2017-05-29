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Литовці не стали менше пити після зростання акцизу на алкоголь - дослідження

Київ • УНН

 • 9402 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Підвищення акцизу на алкоголь з березня цього року не змінило звичок його споживання в Литві, яку ВООЗ визнала найбільш питущою країною світу. Про це свідчать результати дослідження компанії Baltmi, повідомляє УНН.

Литовці не стали менше пити після зростання акцизу на алкоголь - дослідження

Як заявив менеджер Baltmi з розвитку бізнесу Артурас Урбонавічюс, подорожчання алкоголю ніяк не позначилося на його споживанні в березні-квітні.

"Звички споживання так швидко не змінюються, і споживачі не схильні легко йти на компроміси. Вони віддадуть перевагу витратити більше грошей, але куплять ту ж кількість алкоголю, залишивши меншу частину грошей на задоволення інших потреб", - пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: О.Івушкіна заявила, що підвищення мінімальної ціни на алкоголь є наслідком податкового навантаження

Згідно з даними дослідження, жителі Литви в березні-квітні витратили на пиво в середньому по 20,2 євро або на 20% більше, ніж в минулому році за такий же період. У березні-квітні литовці купили в середньому по 19,7 пляшки пива (12,8 літра), тоді як в минулому році - по 17,5 пляшки.

При цьому горілки жителі Литви купили за два місяці в середньому по 1,7 літра - майже стільки ж, скільки за такий же період минулого року. Середні витрати на горілку збільшилися на 0,2 євро - до 20,3 євро.

З початку березня в Литві найбільш помітно підвищилися акцизи на пиво та вино - приблизно на 112%, а на етанол - приблизно на 23%.

Нагадаємо, в Україні внаслідок неодноразового підвищення акцизів планують підвищити мінімальні ціни на лікеро-горілчані вироби на 11%.

При цьому, за даними Держстатистики, в країні з початку року на третину впало виробництво легального алкоголю.

Експерти пояснюють, що скорочення легального виробництва алкогольних напоїв не свідчить про те, що українці стали менше пити. Такі дані лише вказують на те, що ринок алкогольної продукції в країні і далі переміщається в тінь.

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