Литовцы не стали меньше пить после роста акциза на алкоголь - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Повышение акциза на алкоголь с марта этого года не изменило привычек его потребления в Литве, которую ВОЗ признала самой пьющей страной мира. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Baltmi, сообщает УНН.
Как заявил менеджер Baltmi по развитию бизнеса Артурас Урбонавичюс, подорожание алкоголя никак не сказалось на его потреблении в марте-апреле.
"Привычки потребления так быстро не меняются, и потребители не склонны легко идти на компромиссы. Они предпочтут потратить больше денег, но купят то же количество алкоголя, оставив меньшую часть денег на удовлетворение других потребностей", - пояснил он.
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Согласно данным исследования, жители Литвы в марте-апреле потратили на пиво в среднем по 20,2 евро или на 20% больше, чем в прошлом году за такой же период. В марте-апреле литовцы купили в среднем по 19,7 бутылки пива (12,8 литра), тогда как в прошлом году - по 17,5 бутылки.
Между тем водки жители Литвы купили за два месяца в среднем по 1,7 литра - почти столько же, сколько за такой же период прошлого года. Средние расходы на водку увеличились на 0,2 евро - до 20,3 евро.
С начала марта в Литве наиболее заметно повысились акцизы на пиво и вино - примерно на 112%, а на этанол - примерно на 23%.
Напомним, в Украине вследствие неоднократного повышения акцизов планируют повысить минимальные цены на ликеро-водочные изделия на 11%.
При этом, по данным Госстатистики, в стране с начала года на треть упало производство легального алкоголя.
При этом, эксперты объясняют, что сокращение легального производства алкогольных напитков не свидетельствует о том, что украинцы стали меньше пить. Такие данные лишь указывают на то, что рынок алкогольной продукции в стране и дальше перемещается в тень.