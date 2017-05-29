Литовцы не стали меньше пить после роста акциза на алкоголь - исследование

Как заявил менеджер Baltmi по развитию бизнеса Артурас Урбонавичюс, подорожание алкоголя никак не сказалось на его потреблении в марте-апреле.

"Привычки потребления так быстро не меняются, и потребители не склонны легко идти на компромиссы. Они предпочтут потратить больше денег, но купят то же количество алкоголя, оставив меньшую часть денег на удовлетворение других потребностей", - пояснил он.

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Согласно данным исследования, жители Литвы в марте-апреле потратили на пиво в среднем по 20,2 евро или на 20% больше, чем в прошлом году за такой же период. В марте-апреле литовцы купили в среднем по 19,7 бутылки пива (12,8 литра), тогда как в прошлом году - по 17,5 бутылки.

Между тем водки жители Литвы купили за два месяца в среднем по 1,7 литра - почти столько же, сколько за такой же период прошлого года. Средние расходы на водку увеличились на 0,2 евро - до 20,3 евро.

С начала марта в Литве наиболее заметно повысились акцизы на пиво и вино - примерно на 112%, а на этанол - примерно на 23%.

Напомним, в Украине вследствие неоднократного повышения акцизов планируют повысить минимальные цены на ликеро-водочные изделия на 11%.

При этом, по данным Госстатистики, в стране с начала года на треть упало производство легального алкоголя.

При этом, эксперты объясняют, что сокращение легального производства алкогольных напитков не свидетельствует о том, что украинцы стали меньше пить. Такие данные лишь указывают на то, что рынок алкогольной продукции в стране и дальше перемещается в тень.