Літній Миколай та Міжнародний день біологічного розмаїття. Що ще відзначають 22 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні за церковним календарем відзначається День Миколи Чудотворця. Цю дату в народі називають ще літній або весняний Миколай, пише УНН.
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Микола Чудотворець жив у ІІІ-ІV століттях, і вважається одним з найшановніших святих у християнстві. Він багато подорожував, зазнав гонінь за віру у Христа, і навіть потрапив до в’язниці. Був єпископом Мирським.
Вважається, що Святий Миколай прославився багатьма дивами: міг зціляти сліпих і глухих, допомагав бідним, відвертав від людей усілякі нещастя. Також він вважається покровителем дітей, моряків та усіх, хто в дорозі.
Окрім 19 грудня, Миколу Чудотворця вшановують ще й 22 травня, тому що у саме цей день 1087 року його мощі були перенесені з Мир Лікійських до міста Барі в Італії, де вже через рік була побудована церква на його честь.
Також 22 травня – це Міжнародний день біологічного різноманіття. Запроваджений у 2001 році Резолюцією Генасамблеї ООН. Мета цього дня – привернути увагу людства до необхідності збереження усіх екосистем, що є на нашій планеті.
Ще 22 травня – це День Шерлока Холмса (встановлений на честь дня народження Артура Конан Дойла, автора циклу творів про знаменитого сищика), Всесвітній день готів (неформальне свято на честь представників цієї субкультури), День міських фермерів.
Іменини 22 травня святкують Микола, Йосип, Василь, Дмитро, Гавриїл, Семен, Килина.