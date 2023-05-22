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Летний Николай и Международный день биологического разнообразия. Что еще отмечают 22 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня по церковному календарю отмечается День Николая Чудотворца. Эту дату в народе называют еще летний или весенний Николай, пишет УНН.

Детали

Николай Чудотворец жил в ІІІ-ІѴ веках, и считается одним из самых почитаемых святых в христианстве. Он много путешествовал, подвергся гонениям за веру во Христа, и даже попал в тюрьму. Был епископом Мирским.

Считается, что Святой Николай прославился многими чудесами: мог исцелять слепых и глухих, помогал бедным, отвращал от людей всяческие несчастья. Также он считается покровителем детей, моряков и всех, кто в дороге.

Кроме 19 декабря, Николая Чудотворца почитают еще и 22 мая, потому что именно в этот день в 1087 году его мощи были перенесены из Мир Ликийских в город Бари в Италии, где уже через год была построена церковь в его честь.

Также 22 мая – это Международный день биологического разнообразия. Введенный в 2001 году Резолюцией Генассамблеи ООН. Цель этого дня – привлечь внимание человечества к необходимости сохранения всех экосистем, которые есть на нашей планете.

Еще 22 мая – это День Шерлока Холмса (установлен в честь дня рождения Артура Конан Дойла, автора цикла произведений о знаменитом сыщике), Всемирный день готов (неформальный праздник в честь представителей этой субкультуры), День городских фермеров.

Именины 22 мая празднуют Николай, Иосиф, Василий, Дмитрий, Гавриил, Семен, Килина.

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