Літній чоловік помер поблизу контрольного пункту “Чонгар”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора, 8 листопада на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, біля контрольного пункту “Чонгар”літній чоловік помер через проблеми зі здоров’ям . Про це УНН повідомили у прес-службі Бердянського прикордонного загону.
Вчора ввечері, біля контрольного пункту “Чонгар” через проблеми зі здоров’ям померла людина 1938 року народження.
З'ясувалося, що громадянин України прямував до Криму, вже пройшов прикордонний контроль. Але на виході з контрольного пункту звернувся до прикордонного наряду та поскаржився на погіршення самопочуття. Військовослужбовці терміново викликали швидку допомогу. Через деякий час чоловік втратив свідомість і склад прикордонного наряду одразу надав первинну медичну допомогу. Разом з тим, за невеликий проміжок часу по приїзду швидкої допомоги, лікарі констатували смерть громадянина.