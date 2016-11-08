Пожилой мужчина умер вблизи контрольного пункта "Чонгар"

Вчера вечером, возле контрольного пункта "Чонгар" из-за проблем со здоровьем умер мужчина 1938 года рождения.

Выяснилось, что гражданин Украины направлялся в Крым и уже прошел пограничный контроль. Но на выходе из контрольного пункта обратился к пограничному наряду и пожаловался на ухудшение самочувствия. Военнослужащие срочно вызвали скорую помощь. Через некоторое время мужчина потерял сознание, пограничный наряд сразу же оказал первую медицинскую помощь. Вместе с тем, через небольшой промежуток времени по приезду скорой помощи, врачи констатировали смерть гражданина.