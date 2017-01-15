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Літак зіткнувся з навантажувачем у московському "Домодєдово"

Літак зіткнувся з навантажувачем у московському "Домодєдово"

Київ • УНН

 • 10085 перегляди

КИЇВ. 15 січня. УНН. Літак і навантажувач зіткнулися в аеропорту "Домодєдово", внаслідок події ніхто не постраждав. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

“Інцидент стався внаслідок помилки рулювання. Повітряне судно виїхало на технічну смугу руху, виділену для проїзду спецтранспорту. Під час руху по технічній смузі ПС наїхало на навантажувач, що стояв в виділеній зоні для наземного обслуговування”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, інцидент стався з літаком Ан-148 авіакомпанії “Саратовські авіалінії”.

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