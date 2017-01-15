Самолет столкнулся с погрузчиком в московском "Домодедово"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Самолет и погрузчик столкнулись в аэропорту "Домодедово", в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
"Инцидент произошел в результате ошибки руления. Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. Во время движения по технической полосе ВС наехало на погрузчик, который стоял в выделенной зоне для наземного обслуживания", - говорится в сообщении.
Как сообщает издание, инцидент произошел с самолетом Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии".