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Самолет столкнулся с погрузчиком в московском "Домодедово"

Самолет столкнулся с погрузчиком в московском "Домодедово"

Киев • УНН

 • 10085 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Самолет и погрузчик столкнулись в аэропорту "Домодедово", в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

"Инцидент произошел в результате ошибки руления. Воздушное судно выехало на техническую полосу движения, выделенную для проезда спецтранспорта. Во время движения по технической полосе ВС наехало на погрузчик, который стоял в выделенной зоне для наземного обслуживания", - говорится в сообщении.

Как сообщает издание, инцидент произошел с самолетом Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии".

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