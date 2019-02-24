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Літак ВМС США провів розвідку поблизу окупованого Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Літак ВМС США провів розвідку в районі Керченської протоки і Севастополя, окупованих РФ, випливає з моніторингових даних авіаційного сервісу PlaneRadar в Twitter (сервіс є російським та позначає АР Крим як “територію РФ” — ред.), передає УНН.

Патрульне протичовнове судно P-8A Poseidon з бортовим номером 168 848 злетіло з авіабази НАТО Сігонелла на острові Сицилія в 15:25 за Києвом. Boeing перетнув повітряний простір Болгарії та о 16:45 почав розвідувальний політ в районі Керченської протоки на відстані 125 км від Кримського мосту.

Поблизу південного узбережжя півострова P-8A Poseidon був помічений о 19:35. Маршрут повітряного судна пролягав в районі окупованого Севастополя. У зазначеному районі літак курсував близько трьох годин і декілька разів облетів південні кордони півострова.

Нагадуємо, банда зі зброєю, викраденою у Криму, кілька років нападала на валютників.

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