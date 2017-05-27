Літак ВМС США перехопили в Китаї
Київ • УНН
УНН. 27 травня. УНН. Два китайських винищувача-бомбардувальника J-10 наблизилися до патрульного літака ВМС США P-3 Orion над Південно-Китайським морем, повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
США звернулися до Китаю у зв'язку з інцидентом по військовим і дипломатичним каналам.
У США також назвали цей перехоплення вкрай непрофесійним.
Окрім того, представник Пентагону заявив, що американський літак знаходиться в міжнародній повітряному просторі і міг проводити операції.
Нагадаємо, у Чернігівській області впав легкомоторний літак, який при падіння зачепив і пошкодив житловий будинок, пілот загинув.