Самолет ВМС США перехватили в Китае
Киев • УНН
УНН. 27 мая. УНН. Два китайских истребителя-бомбардировщика J-10 приблизились к патрульному самолета ВМС США P-3 Orion над Южно-Китайским морем, сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
США обратились к Китаю в связи с инцидентом по военным и дипломатическим каналам.
В США также назвали этот перехват крайне непрофессиональным.
Кроме того, представитель Пентагона заявил, что американский самолет находится в международной воздушном пространстве и мог проводить операции.
Напомним, в Черниговской области упал легкомоторный самолет , который при падении задел и повредил жилой дом, пилот погиб.