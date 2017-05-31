Літак у США здійснив екстрену посадку через загоряння ноутбука
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Літак авіакомпанії JetBlue, що летів з Нью-Йорка в Сан-Франциско, здійснив екстрену посадку в Мічигані через загоряння акумулятора ноутбука одного з пасажирів, передає УНН з посиланням на Fox News.
У ЗМІ зазначають, що лайнер з 158 пасажирами на борту був перенаправлений в довколишній аеропорт “через загоряння літієвої акумуляторної батареї в ноутбуці одного з пасажирів,” — заявили у федеральному управлінні авіації.
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За словами очевидця, кілька людей відчули в салоні запах диму і помітили, що він йшов від рюкзака. В аеропорту до літака прибули пожежники, але до моменту посадки загоряння вже було загашено.
В результаті інциденту ніхто не постраждав, повітряне судно також не було пошкоджено. Лайнер відновив політ після дозаправки і досяг місця призначення із запізненням о третій годині.