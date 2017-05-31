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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Самолет в США совершил экстренную посадку из-за возгорания ноутбука

Киев • УНН

 • 9963 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Самолет авиакомпании JetBlue, следовавший из Нью-Йорка в Сан-Франциско, совершил экстренную посадку в Мичигане из-за возгорания аккумулятора ноутбука одного из пассажиров, передает УНН со ссылкой на Fox News.

Самолет в США совершил экстренную посадку из-за возгорания ноутбука

В СМИ отмечают, что лайнер с 158 пассажирами на борту был перенаправлен в близлежащий аэропорт "из-за возгорания литиевой аккумуляторной батареи в ноутбуке одного из пассажиров", - заявили в федеральном управлении авиации.

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По словам очевидца, несколько человек почувствовали в салоне запах дыма и заметили, что он шел от рюкзака. В аэропорту в самолет прибыли пожарные, но к моменту посадки возгорания уже был потушен.

В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно также не было повреждено. Лайнер возобновил полет после дозаправки и достиг места назначения с опозданием в три часа.

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