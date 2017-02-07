Літак Qatar Airways здійснив найдовший у світі комерційний переліт

Як зазначило видання, літак за час перельоту перетнув десять часових поясів. На його борту знаходилося більше 250 пасажирів, 15 стюардес і стюардів, а також чотири пілоти. Під час рейсу бортпровідники рознесли пасажирам 1,1 тис. чашок чаю і кави, 2 тис. порцій прохолодних напоїв і 1036 порцій їжі.

Boeing 777-200LR виконав рейс "Доха - Окленд", пролетівши 14 535 км за 17,5 годин.

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Відмітимо, до цього рейсу рекорд на дальність польоту зберігала за собою авіакомпанія Air India. У жовтні 2016 року через зміну напряму рейсу з Делі до Сан-Франциско, переліт досяг 15300 км і тривав близько 14 годин.