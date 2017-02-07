Самолет Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий перелет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Самолет Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий авиарейс, пролетев 14 535 км за 17 часов 30 минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Как отметило издание, самолет за время перелета пересек десять часовых поясов. На его борту находилось более 250 пассажиров, 15 стюардесс и стюардов, а также четыре пилота. Во время рейса бортпроводники разнесли пассажирам 1,1 тыс. чашек чая и кофе, 2 тыс. порций прохладительных напитков и 1036 порций еды.
Boeing 777-200LR выполнил рейс "Доха - Окленд", пролетев 14 535 км за 17,5 часов.
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Отметим, до этого рейса рекорд на дальность полета сохраняла за собой авиакомпания Air India. В октябре 2016 года из-за изменения направления рейса из Дели в Сан-Франциско, перелет достиг 15300 км и длился около 14 часов.