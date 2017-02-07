Самолет Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий перелет

Как отметило издание, самолет за время перелета пересек десять часовых поясов. На его борту находилось более 250 пассажиров, 15 стюардесс и стюардов, а также четыре пилота. Во время рейса бортпроводники разнесли пассажирам 1,1 тыс. чашек чая и кофе, 2 тыс. порций прохладительных напитков и 1036 порций еды.

Boeing 777-200LR выполнил рейс "Доха - Окленд", пролетев 14 535 км за 17,5 часов.

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Отметим, до этого рейса рекорд на дальность полета сохраняла за собой авиакомпания Air India. В октябре 2016 года из-за изменения направления рейса из Дели в Сан-Франциско, перелет достиг 15300 км и длился около 14 часов.