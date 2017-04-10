Літак Lufthansa екстрено сів у Британії через відмову двигуна

"Lufthansa з Манчестера оголосив надзвичайний стан після вимкнення двигуна відразу після зльоту… оголосив екстрене повернення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, авіакомпанія Lufthansa з квітня поточного року введе контроль своїх пілотів на вживання алкоголю, наркотиків і медикаментів.

Відзначається, що перевірки будуть проводитися незалежно від виникнення підозр у вживанні пілотами чого-небудь з перерахованого вище. У компанії вважають, що такі перевірки дозволять підвищити безпеку польотів.