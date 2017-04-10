Літак Lufthansa екстрено сів у Британії через відмову двигуна
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Великій Британії літак авіакомпанії Lufthansa, який вилетів з аеропорту Манчестера, оголосив про екстрену посадку відразу після зльоту, через несправність двигуна. Про це повідомляє Airlive у Twitter, передає УНН.
"Lufthansa з Манчестера оголосив надзвичайний стан після вимкнення двигуна відразу після зльоту… оголосив екстрене повернення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, авіакомпанія Lufthansa з квітня поточного року введе контроль своїх пілотів на вживання алкоголю, наркотиків і медикаментів.
Відзначається, що перевірки будуть проводитися незалежно від виникнення підозр у вживанні пілотами чого-небудь з перерахованого вище. У компанії вважають, що такі перевірки дозволять підвищити безпеку польотів.