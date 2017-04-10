Самолет Lufthansa экстренно сел в Британии из-за отказа двигателя

"Lufthansa из Манчестера объявил чрезвычайное положение после выключения двигателя сразу после взлета ... объявил экстренное возвращение", - говорится в сообщении.

Напомним, авиакомпания Lufthansa с апреля текущего года введет контроль своих пилотов на употребление алкоголя, наркотиков и медикаментов.

Отмечается, что проверки будут проводиться независимо от возникновения подозрений в употреблении пилотами чего-либо из перечисленного выше. В компании считают, что такие проверки позволят повысить безопасность полетов.