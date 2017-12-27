Літак і почесна варта: у Харкові чекають на прибуття звільнених заручників
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 27 грудня. УНН. На території Харківського аеропорту вже готовий борт для доставки українських військовополонених до Києва, передає кореспондент УНН.
Так, 73 українських бранці разом з Президентом України Петром Порошенко прилетять з Краматорська до Харкова.
У Харкові залишаться кілька бранців, яких там чекають родичі, решту спеціальним бортом доставлять до Києва.
У столиці на прибуття звільнених бійців очікують в аеропорту "Бориспіль" приблизно за 2 години.
За останніми даними, в аеропорту сіли два вертольоти.