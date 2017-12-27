Самолет и почетный караул: в Харькове ожидают прибытия освобожденных заложников
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 27 декабря. УНН. На территории Харьковского аэропорта уже готов борт для доставки украинских военнопленных в Киев, передает корреспондент УНН.
Так, 73 украинские пленника вместе с Президентом Украины Петром Порошенко прилетят из Краматорска в Харьков.
В Харькове останутся несколько пленников, которых там ждут родственники, остальных специальным бортом доставят в Киев.
В столице прибытия освобожденных бойцов ожидают в аэропорту "Борисполь" примерно через два часа.
По последним данным, в аэропорту сели два вертолета.