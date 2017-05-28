Літак Елвіса Преслі проданий на аукціоні в США за 430 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Приватний літак, що належав колись американському музиканту Елвісу Преслі, продана на аукціон в Каліфорнії за 430 тис. доларів Про це повідомляє УНН з посиланням на CBS News.
Авіапарк короля рок-н-ролу був великим, туди входив Lockheed JetStar 1962 року випуску, в створенні інтер'єру якого брав участь сам Е.Преслі. В даний час у літака немає двигунів, він потребує ремонту.
Протягом багатьох років лайнер зберігався в маленькому аеропорту в Розуеллі (Нью-Мексико). За наявними даними, літак знаходиться в приватному володінні, і туди вкрай рідко водять екскурсії.
Нагадаємо, на аукціоні продали перший музичний запис Елвіса Преслі, який обійшовся шанувальнику в 300 тисяч доларів.