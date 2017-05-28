Самолет Элвиса Пресли продан на аукционе в США за 430 000 долларов

Авиапарк короля рок-н-ролла был большим, туда входил Lockheed JetStar 1962 выпуска, в создании интерьера которого участвовал сам Э.Пресли. В настоящее время в самолета нет двигателей, он нуждается в ремонте.

В течение многих лет лайнер хранился в маленьком аэропорту в Розуэлле (Нью-Мексико). По имеющимся данным, самолет находится в частном владении, и туда крайне редко водят экскурсии.

Напомним, на аукционе продали первый музыкальный запись Элвиса Пресли, который обошелся поклоннику в 300 000 долларов.