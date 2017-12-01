Листопад у Києві виявився теплішим за норму на 1,2 градуса
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Середньомісячна температура листопада у Києві становила +3,3 градуса, що вище за кліматичну норму на 1,2 градуса. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, передає УНН.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,3 градуса, що вище за кліматичну норму на 1,2 градуса", - йдеться в повідомленні.
Найхолодніше було 24 листопада, коли мінімальна температура опустилась до -5 градусів, а найтепліше – 11 листопада, коли максимальна температура сягнула +11,2 градуса.
"Опадів на проспекті Науки випало 47 мм, що склало 92% кліматичної норми, але їх недобір з початку року становить 137 мм і навряд чи буде повністю компенсований у грудні", - повідомили в обсерваторії.
Зазначається, що середня температура повітря з січня по листопад перевищувала кліматичну норму на 1,9 градуса, що дає підстави для входження цього року в десятку найтепліших з початку спостережень.
Як повідомляв УНН, кліматологи очікують, що зима в Києві почнеться не раніше 26 листопада.