Ноябрь в Киеве оказался теплее нормы на 1,2 градуса

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,3 градуса, что выше климатической нормы на 1,2 градуса", - говорится в сообщении.

Холоднее всего было 24 ноября, когда минимальная температура опустилась до -5 градусов, а теплее всего - 11 ноября, когда максимальная температура достигла +11,2 градуса.

"Осадков на проспекте Науки выпало 47 мм, что составило 92% климатической нормы, но их недобор с начала года составляет 137 мм и вряд ли будет полностью компенсирован в декабре", - сообщили в обсерватории.

Отмечается, что средняя температура воздуха с января по ноябрь превышала климатическую норму на 1,9 градуса, что дает основания для попадания этого года в десятку самых теплых с начала наблюдений.

Как сообщал УНН, климатологи ожидают, что зима в Киеве начнется не раньше 26 ноября.