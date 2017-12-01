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Ноябрь в Киеве оказался теплее нормы на 1,2 градуса

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КИЕВ. 1 декабря. УНН. Среднемесячная температура ноября в Киеве составляла +3,3 градуса, что выше климатической нормы на 1,2 градуса. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, передает УНН.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура ноября в Киеве составила +3,3 градуса, что выше климатической нормы на 1,2 градуса", - говорится в сообщении.

Холоднее всего было 24 ноября, когда минимальная температура опустилась до -5 градусов, а теплее всего - 11 ноября, когда максимальная температура достигла +11,2 градуса.

"Осадков на проспекте Науки выпало 47 мм, что составило 92% климатической нормы, но их недобор с начала года составляет 137 мм и вряд ли будет полностью компенсирован в декабре", - сообщили в обсерватории.

Отмечается, что средняя температура воздуха с января по ноябрь превышала климатическую норму на 1,9 градуса, что дает основания для попадания этого года в десятку самых теплых с начала наблюдений.

Как сообщал УНН, климатологи ожидают, что зима в Киеве начнется не раньше 26 ноября.

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