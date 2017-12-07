Листоноша на Сумщині видала пенсію сувенірними купюрами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Сумській області листоноша видала 1,2 тис. грн пенсії сувенірними купюрами. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Сумський області, передає УНН.
“До чергової частини Білопільського відділення поліції з заявою про шахрайство звернулася місцева 87-річна жителька, яка розповіла, що два тижні тому отримала пенсію, котру їй, зазвичай, приносить листоноша. Як виявилося пізніше видані гроші номіналом 100 грн є сувенірними”, — йдеться у повідомлені.
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В ході подальших оперативно-розшукових дій було затримано 51-річну листоношу, яка зізналася, що підмінила гроші через скрутне матеріальне становище, маленьку зарплату та підвищені комунальні тарифи.
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Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.