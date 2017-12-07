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Почтальон в Сумской области выдала пенсию сувенирными купюрами

Почтальон в Сумской области выдала пенсию сувенирными купюрами

Киев  •  УНН

 • 16766 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Сумской области почтальон выдала 1,2 тыс. грн пенсии сувенирными купюрами. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Сумской области, передает УНН.

"В дежурную часть Белопольского отделения полиции с заявлением о мошенничестве обратилась местная 87-летняя жительница, которая рассказала, что две недели назад получила пенсию, которую ей обычно приносит почтальон. Как оказалось позже выданные деньги номиналом 100 грн являются сувенирными", - говорится в сообщении.

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В ходе дальнейших оперативно-розыскных действий был задержан 51-летний почтальон, которая призналась, что подменила деньги из-за трудного материального положения, маленькой зарплаты и повышенныя коммунальных тарифов.

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Следователи полиции открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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