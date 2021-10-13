Лист посла Швеції до Голови суду можна розцінювати як політичний вплив на суд - нардеп

Цитата

“Це можна розцінювати як політичний вплив на суд, бо коли люди такого рівня як посол шлють листи із обґрунтуванням важливості інвестицій в Україну — це тонкий натяк на те, що ви, мовляв, розглядайте цю справу, але з правильним на нашу користь рішенням. Тільки так це можна розцінювати” — вважає нардеп.

Контекст

Між українським дилером “Журавлина” та шведським дистриб’ютором Scania Україна вже тривалий час продовжуються судові процеси. Під час одного з яких, як виявилося, від посла Швеції Тобіаса Тиберга навіть надходив лист на адресу Голови Північного апеляційного господарського суду. Фотокопію відповідного аркуша листа, що міститься в матеріалах справи, надав редакції УНН директор українського дилера “Журавлини” Олег Політило. На його думку, подальші перенесення засідань, зміна колегії та навіть виграш Scania Україна в апеляційному суді — все це пояснюється своєрідним тиском на суд та нестачею часу у суддів для детального ознайомлення зі справою, вважає директор “Журавлини”.

Погоджується з його думкою і Сергій Крикуненко — директор дилерського центру “Проскан”, який теж відстоює свої права у суді зі Scania Україна. Під час останнього судового засідання, він, заявив, що Scania Україна не повинна ховатися за статус іноземного інвестора. Ба більше — “Проскан” і “Журавлина” звинувачують шведського дистриб’ютора у маніпулятивній поведінці. У компаній викликає подив зацікавленість представників ТСК з питань захисту прав інвесторів, представники та стажисти якої часто бувають присутніми під час судових засідань між дилерами та дистриб’ютором.

Раніше голова ТСК Галина Янченко заявляла, що Справа Scania на особливому контролі ТСК, однак наразі від коментарів — відмовляється. Тим часом у ЗМІ справу Scania вже називають кейсом, який реально показує роботу ТСК. На думку нардепа Михайла Бондара, такі дії демонструють однобоку позицію ТСК у цьому питанні.

“Тут простежується явно однобока позиція цієї ТСК... У справі — сама шведська компанія, зрозуміло, на чию сторону стануть Слуги народу. А може хтось з ОП чи Слуг побачив що у нього є перспективи увійти в цей сегмент ринку? І вони грають на користь того хто їм у цьому посприяє? Таке теж може бути” — висловив свої припущення нардеп.

Натомість судові засідання ще не закінчені, а справу щодо “Журавлини” розглядає вже Верховний Суд України.