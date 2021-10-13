Письмо посла Швеции к Председателю суда можно расценивать как политическое влияние на суд - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Народный депутат Михаил Бондарь считает, что любые письма в суд от должностных лиц дипломатической службы — неприемлемы. По его мнению, такие письма можно расценивать как давление на решение Фемиды, сообщает УНН.
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“Это можно расценивать как политическое влияние на суд, потому что когда люди такого уровня как посол шлют письма с обоснованием важности инвестиций в Украину — это тонкий намек на то, что вы, мол, рассматривайте это дело, но с правильным в нашу пользу решением. Только так это можно расценивать”, — считает нардеп.
Контекст
Между украинским дилером “Журавлына” и шведским дистрибьютором Scania Украина уже длительное время продолжаются судебные процессы. Во время одного из которых, как оказалось, от посла Швеции Тобиаса Тиберга даже поступало письмо в адрес председателя Северного апелляционного хозяйственного суда. Фотокопию соответствующего листа письма, содержится в материалах дела, предоставил редакции УНН директор украинского дилера “Журавлыны” Олег Политыло. По его мнению, дальнейшие переносы заседаний, изменение коллегии и даже выигрыш Scania Украина в апелляционном суде — все это объясняется своеобразным давлением на суд и нехваткой времени у судей для детального ознакомления с делом, считает директор “Журавлыны”.
Соглашается с его мнением и Сергей Крикуненко — директор дилерского центра “Проскан”, который тоже отстаивает свои права в суде со Scania Украина. Во время последнего судебного заседания, он заявил, что Scania Украина не должна прятаться за статус иностранного инвестора. Более того — “Проскан” и “Журавлына” обвиняют шведского дистрибьютора в манипулятивном поведении. У компаний вызывает удивление заинтересованность представителей ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, представители и стажеры которой часто присутствуют во время судебных заседаний между дилерами и дистрибьютором.
Ранее глава ВСК Галина Янченко заявляла, что дело Scania на особом контроле ВСК, однако пока от комментариев — отказывается. Между тем в СМИ дело Scania уже называют кейсом, который реально показывает работу ВСК. По мнению нардепа Михаила Бондаря, такие действия демонстрируют однобокую позицию ВСК в этом вопросе.
“Здесь прослеживается явно однобокая позиция этой ВСК... В деле — самая шведская компания, разумеется, на чью сторону станут Слуги народа. А может кто-то из ОП или Слуг увидел что у него есть перспективы войти в этот сегмент рынка? И они играют в пользу того, кто им в этом поспособствует? Такое тоже может быть” — высказал свои предположения нардеп.
Зато судебные заседания еще не закончены, а дело в отношении “Журавлыны” рассматривает уже Верховный Суд Украины.