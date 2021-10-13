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Письмо посла Швеции к Председателю суда можно расценивать как политическое влияние на суд - нардеп

Киев  •  УНН

 • 34746 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Народный депутат Михаил Бондарь считает, что любые письма в суд от должностных лиц дипломатической службы — неприемлемы. По его мнению, такие письма можно расценивать как давление на решение Фемиды, сообщает УНН.

Цитата

“Это можно расценивать как политическое влияние на суд, потому что когда люди такого уровня как посол шлют письма с обоснованием важности инвестиций в Украину — это тонкий намек на то, что вы, мол, рассматривайте это дело, но с правильным в нашу пользу решением. Только так это можно расценивать”, — считает нардеп.

Контекст

Между украинским дилером “Журавлына” и шведским дистрибьютором Scania Украина уже длительное время продолжаются судебные процессы. Во время одного из которых, как оказалось, от посла Швеции Тобиаса Тиберга даже поступало письмо в адрес председателя Северного апелляционного хозяйственного суда. Фотокопию соответствующего листа письма, содержится в материалах дела, предоставил редакции УНН директор украинского дилера “Журавлыны” Олег Политыло. По его мнению, дальнейшие переносы заседаний, изменение коллегии и даже выигрыш Scania Украина в апелляционном суде — все это объясняется своеобразным давлением на суд и нехваткой времени у судей для детального ознакомления с делом, считает директор “Журавлыны”.

Соглашается с его мнением и Сергей Крикуненко — директор дилерского центра “Проскан”, который тоже отстаивает свои права в суде со Scania Украина. Во время последнего судебного заседания, он заявил, что Scania Украина не должна прятаться за статус иностранного инвестора. Более того — “Проскан” и “Журавлына” обвиняют шведского дистрибьютора в манипулятивном поведении. У компаний вызывает удивление заинтересованность представителей ВСК по вопросам защиты прав инвесторов, представители и стажеры которой часто присутствуют во время судебных заседаний между дилерами и дистрибьютором.

Ранее глава ВСК Галина Янченко заявляла, что дело Scania на особом контроле ВСК, однако пока от комментариев — отказывается. Между тем в СМИ дело Scania уже называют кейсом, который реально показывает работу ВСК. По мнению нардепа Михаила Бондаря, такие действия демонстрируют однобокую позицию ВСК в этом вопросе.

“Здесь прослеживается явно однобокая позиция этой ВСК... В деле — самая шведская компания, разумеется, на чью сторону станут Слуги народа. А может кто-то из ОП или Слуг увидел что у него есть перспективы войти в этот сегмент рынка? И они играют в пользу того, кто им в этом поспособствует? Такое тоже может быть” — высказал свои предположения нардеп.

Зато судебные заседания еще не закончены, а дело в отношении “Журавлыны” рассматривает уже Верховный Суд Украины.

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