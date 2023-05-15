Лісову пожежу під Києвом локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На території Вишгородського району на Київщині локалізовано загорання лісової підстилки. Виникло загорання на площі 15 га. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС Київської області.
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«15 травня о 14:20 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання лісової підстилки на території Клавдіївського лісництва, неподалік села Нові Петрівці», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що по прибуттю рятувальниками встановлено, що виникло загорання лісової підстилки на площі 15 га.
«На гасіння пожежі залучено 75 осіб та 7 одиниць техніки, з них: від ДСНС 15 осіб особового складу та 4 одиниці техніки; від Національної гвардії 55 осіб та 1 одиниці техніки та від лісництва 5 осіб та 2 одиниці техніки. Пожежу локалізовано о 17:28 по всій площі. Ситуація контрольована», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що у Вишгородському районі Київської області горить лісова підстилка.
Додамо
Пожежонебезпечний період набирає обертів. Впродовж доби на Київщині виникло 27 пожеж, 11 з них - це загоряння в природних екосистемах, повідомили у ГС ДСНС в області.
Так, рятувальники Київщини 11 разів залучалися до ліквідації загорянь трав'яного настилу в Обухівському, Білоцерківському, Фастівському, Бориспільському районах