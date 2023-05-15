Лесной пожар под Киевом локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. На территории Вышгородского района Киевской области локализовано возгорание лесной подстилки. Возникло возгорание на площади 15 га. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
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«15 мая в 14:20 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании лесной подстилки на территории Клавдиевского лесничества, неподалеку села Новые Петровцы», - говорится в сообщении.
Сообщается, что по прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 га.
«На тушение пожара привлечено 75 человек и 7 единиц техники, из них: от ГСЧС 15 человек личного состава и 4 единицы техники; от Национальной гвардии 55 человек и 1 единицы техники и от лесничества 5 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 17:28 по всей площади. Ситуация контролируемая», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области горит лесная подстилка.
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Пожароопасный период набирает обороты. В течение суток на Киевщине возникло 27 пожаров, 11 из них - это возгорания в природных экосистемах, сообщили в ГС ГСЧС в области.
Так, спасатели Киевщины 11 раз привлекались к ликвидации возгораний травяного настила в Обуховском, Белоцерковском, Фастовском, Бориспольском районах