Лесной пожар под Киевом локализовали

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«15 мая в 14:20 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о возгорании лесной подстилки на территории Клавдиевского лесничества, неподалеку села Новые Петровцы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что по прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание лесной подстилки на площади 15 га.

«На тушение пожара привлечено 75 человек и 7 единиц техники, из них: от ГСЧС 15 человек личного состава и 4 единицы техники; от Национальной гвардии 55 человек и 1 единицы техники и от лесничества 5 человек и 2 единицы техники. Пожар локализован в 17:28 по всей площади. Ситуация контролируемая», - отмечается в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Вышгородском районе Киевской области горит лесная подстилка.

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Пожароопасный период набирает обороты. В течение суток на Киевщине возникло 27 пожаров, 11 из них - это возгорания в природных экосистемах, сообщили в ГС ГСЧС в области.

Так, спасатели Киевщины 11 раз привлекались к ликвидации возгораний травяного настила в Обуховском, Белоцерковском, Фастовском, Бориспольском районах