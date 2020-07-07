Лісові пожежі у Луганській області: госпіталізовано 24 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Представник Уповноваженого з дотримання прав жителів Донецької та Луганської областей Павло Лисянський на власній сторінці у Facebook повідомив, що через лісові пожежі у Луганській області госпіталізовано 24 особи, пише УНН.
“Госпіталізовано ще чотирьох людей. Загалом в місцевій лікарні перебуває 24 особи, з них 15 дітей, двоє діток знаходяться під кісневими масками, зі слів лікарів їх стан стабільний. Чоловік 1962 року нарождения знаходиться у реанімації (термічний опік полум’ям)”, — вказано у повідомленні.
Він також зазначив, що пожежа знищила більше 30 житлових будинків та 80 дачних будинків.
Додамо, речниця ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай підтвердила загибель трьох людей у результаті масштабної лісової пожежі у регіоні.