Лісові пожежі у Луганській області: госпіталізовано 24 особи

“Госпіталізовано ще чотирьох людей. Загалом в місцевій лікарні перебуває 24 особи, з них 15 дітей, двоє діток знаходяться під кісневими масками, зі слів лікарів їх стан стабільний. Чоловік 1962 року нарождения знаходиться у реанімації (термічний опік полум’ям)”, — вказано у повідомленні.

Він також зазначив, що пожежа знищила більше 30 житлових будинків та 80 дачних будинків.

Додамо, речниця ГУ Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай підтвердила загибель трьох людей у результаті масштабної лісової пожежі у регіоні.