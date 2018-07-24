Лісові пожежі у Греції: сотні людей намагаються врятуватися у морі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Близько 700 людей у Греції вибігли до моря у Рафіні щоб врятуватися від вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Фрегат флоту вже дістав щонайменше 4 мертвих тіла з моря, а рибальські човни вночі врятували 19 людей.
Станом на зараз грецька влада шукає двох зниклих безвісти внаслідок перекидання одного з човнів з 10-ма людьми на борту.
Евакуацію продовжують також автобусами.
Афіни звернулися з проханням надати невідкладну допомогу для вирішення проблеми пожеж.
За останніми офіційними даними, загинуло 60 людей, в лікарнях перебуває 172 постраждалих. Українців серед постраждалих немає.
Нагадаємо, у Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.