Лісові пожежі у Греції: сотні людей намагаються врятуватися у морі

Фрегат флоту вже дістав щонайменше 4 мертвих тіла з моря, а рибальські човни вночі врятували 19 людей.

Станом на зараз грецька влада шукає двох зниклих безвісти внаслідок перекидання одного з човнів з 10-ма людьми на борту.

Евакуацію продовжують також автобусами.

Афіни звернулися з проханням надати невідкладну допомогу для вирішення проблеми пожеж.

За останніми офіційними даними, загинуло 60 людей, в лікарнях перебуває 172 постраждалих. Українців серед постраждалих немає.

Нагадаємо, у Греції оголосили триденну жалобу за жертвами лісових пожеж.