Лесные пожары в Греции: сотни людей пытаются спастись в море

Фрегат флота уже достал как минимум 4 мертвых тела с моря, а рыбацкие лодки ночью спасли 19 человек.

По состоянию на сейчас греческие власти ищют двух пропавших без вести в результате опрокидывания одной из лодок с 10-ю людьми на борту.

Эвакуацию продолжают также автобусами.

Афины обратились с просьбой оказать неотложную помощь для решения проблемы пожаров.

По последним официальным данным, погибло 60 человек, в больницах находятся 172 пострадавших. Украинцев среди пострадавших нет.

Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.