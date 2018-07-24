Лесные пожары в Греции: сотни людей пытаются спастись в море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Около 700 человек в Греции выбежали к морю в Рафини чтобы спастись от огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
Фрегат флота уже достал как минимум 4 мертвых тела с моря, а рыбацкие лодки ночью спасли 19 человек.
По состоянию на сейчас греческие власти ищют двух пропавших без вести в результате опрокидывания одной из лодок с 10-ю людьми на борту.
Эвакуацию продолжают также автобусами.
Афины обратились с просьбой оказать неотложную помощь для решения проблемы пожаров.
По последним официальным данным, погибло 60 человек, в больницах находятся 172 пострадавших. Украинцев среди пострадавших нет.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.